Polícia Militar frustra furto em Manoel Ribas, e prende dois suspeitos

A Polícia Militar (PM) conseguiu frustrar furto a uma panificadora e residências na madrugada desta sexta-feira (13) na cidade de Manoel Ribas. Dois homens suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, a situação foi por volta de 1 hora, quando a equipe recebeu informações de que uma pessoa teria visto quatro indivíduos saindo de um VW/Gol vermelho e tentarem invadir uma casa, porém fugiram após os cachorros latirem. Ainda segundo a denúncia, alguns dos suspeitos portam armas longas.

Diante da situação, os policiais realizaram patrulhamento e encontraram o carro suspeito em frente a uma panificadora. Porém, ao verem a viatura, os quatro fugiram por um matagal atrás do estabelecimento.

No entanto, os policiais conseguiram prender um jovem, de 21 anos, que tem diversas passagens por furto, tráfico de drogas, dentre outros.

O rapaz informou quem seriam os outros três homens, sendo que dois eram moradores do bairro Santa Rita, o terceiro seria dono do Gol. Disse ainda que portavam uma arma de cano longo, tipo cartucheira e uma garrucha de calibre .22, e planejavam entrar na panificadora.

No veículo foram localizadas diversas chaves e ferramentas que seriam utilizadas para a ação criminosa na panificadora e em outras residências.

No bairro Santa Rita, os policiais encontraram outro envolvido, um jovem de 18 anos. Ele contou à equipe policial que teria recebido o convite dos indivíduos para participar do crime em troca de pedras de crack.

Na residência do jovem, a PM localizou três cartuchos de fabricação caseira, um cinturão de couro e uma televisão 32 polegadas de procedência duvidosa. A mãe do usuário de drogas disse que ele não trabalha e apareceu com TV na casa de forma muito estranha.

Os outros indivíduos também foram identificados e até o início da manhã não tinham sido encontrados. Diante dos fatos, os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Manoel Ribas, juntamente com os objetos apreendidos.

fonte: PMPR

