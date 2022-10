Polícia Militar forma 40 novos Proerdianos em Lidianópolis

Da Redação

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) através do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária -BPEC e do Programa Educacional de Resistência às drogas e à violência – PROERD, pelo convênio estabelecido com a Prefeitura Municipal de Lidianópolis através da Secretaria Municipal de Educação, formou 40 estudantes do 5° ano da Rede Municipal de Ensino.

A formatura foi organizada pela Secretaria de Educação de Lidianópolis, onde foram certificados todos os estudantes dos 5° anos da Rede Municipal de Ensino, sendo servido um coquetel no encerramento para todos presentes.

Os estudantes tiveram a aplicação das 10 lições do Currículo Caindo na Real do PROERD 5° Ano, receberam ensinamentos para fazerem boas escolhas e se tornarem Bons Cidadãos.

Os novos Proerdianos fizeram um compromisso público de ficarem sempre longe das drogas e da violência, momento este que emocionou a toda comunidade escolar presente.

O PROERD foi aplicado pelo educador social policial militar Rodrigo Serafim, com o ajuda especial das professoras Verenice Augusta Lopes, Flaviani Micheli Ruy, Jaqueline Maria Monteiro de Souza e Letícia Cristina do Carmo Maciel, tendo o apoio das diretoras Márcia Gerôncio Torres da Escola Municipal Maria José de Andrade Moura e Karina Aparecida Gonçales da Escola Municipal Ercilia Camargo Coelho – Porto Ubá.

Durante a solenidade todos os estudantes foram presenteados pela Secretaria Municipal de Educação de Lidianópolis com um mascote Daren do PROERD, sendo ainda destacados e premiados no concurso de Redação três estudantes: 1° lugar – Adrian Kauan Morais de Lima – uma Bicicleta, 2° lugar – Luiza Juliana de Souza Santos – uma Caixa de Som Portátil e 3° lugar – Yuri Alexsander da Silva Ribeiro – um fone de ouvido portátil.

Participaram do evento o prefeito em exercício Aparecido Buzato, a secretária de educação Elaine Alves Dias, representante do Comandante da 4 CIA BPEC de Londrina a sargento Camila Aniele Pinto, a instrutora do PROERD de Arapongas Policial Aline Bertoldo França e policial Gisele Zanin da Patrulha Escolar de Apucarana e outras autoridades.

O PROERD já formou mais de um 1.700.000 crianças no Paraná, na região do Vale do Ivaí este ano já foram formados estudantes em Ivaiporã, Lunardelli e Lidianópolis, ocorreram ainda as formaturas de Rio Branco do Ivaí e São João do Ivaí . Ainda em 2022 irão acontecer novas Formaturas do PROERD em Faxinal e Jardim Alegre totalizando aproximadamente 1000 crianças atendidas pela PMPR, através do PROERD, o maior Programa de Combate às drogas e à violência do mundo.