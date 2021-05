Polícia Militar flagra manobra de moto e prende condutor

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta terça-feira (11) em Califórnia, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 49 anos que estava conduzindo sua moto, praticando manobras perigosas no centro da cidade. Os policiais faziam rondas e flagraram a moto em ‘arrancada’ brusca.

Segundo a PM, ele estava empinando a motocicleta com a traseira arrastando a placa no asfalto.

O condutor desobedeceu a ordem de abordagem policial e precisou ser contido com algemas para ser autuado. Ainda segundo a PM, ele tinha uma lata de cerveja no bolso e apresentava forte odor etílico.

Foi feito teste de etilômetro que atestou 0,66 mg/l e a prisão do condutor por conduzir veículo com capacidade motora alterada, resistência à prisão e desobediência. A moto também foi apreendida e recolhida ao pátio da Delegacia de Marilândia do Sul.