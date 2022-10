Polícia Militar flagra dois homens furtando rodas de carro em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Dois homens foram presos por furto de rodas de veículo, por volta das 23h30 de sábado (22) na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã. Eles foram flagrados pela Polícia Militar (PM) na Av. Maranhão quando retiravam as rodas de um Ford Fiesta.

A ação ocorreu através de denúncia anônima. No local a equipe abordou os dois homens, que estavam tentando retirar a roda traseira esquerda do carro, e a roda traseira direita já havia sido retirada e levada a outro local.

Questionados sobre o fato, num primeiro momento disseram, que era de um dos irmãos dos autores, e que ele havia batido com uma carreta horas antes, e deixou o veículo no local e pediu para que retirassem as rodas por motivos desconhecidos.

Sobre a roda que já havia retirado, um dos suspeitos disse estar na frente de sua residência.

Os policiais então se deslocaram até o local, mas não localizaram a roda. Neste momento o rapaz disse à equipe que falaria a verdade é que a história que contou era falsa.

Ele relatou que o carro realmente havia colidido com uma carreta, porém desconhecia quem era o dono, pois após a colisão o dono abandonou o Ford Fiesta no local. Disse ainda, que o proprietário da carreta para cobrir os prejuízos da colisão mandou que furtassem as rodas.

No entanto, os autores disseram que não sabiam onde estava o dono da carreta.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil por furto.

O Ford Fiesta foi encaminhado ao pátio da 6ªCIPM por abandono, visto que o proprietário não foi localizado e o local onde se encontrava, segundo a PM é de risco.

