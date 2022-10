Polícia Militar estoura ponto de venda de drogas em Rio Bom

Da Redação

A droga, dinheiro e objetos apreendidos no ponto de drogas em Rio Bom

A Polícia Militar desmontou um esquema de venda de drogas na cidade de Rio Bom, na noite desta quarta-feira (19). Cinco pessoas estavam no local, que fica no centro da cidade, onde eram fracionadas e embaladas porções de maconha, crack e cocaína.

O setor de inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Apucarana, vinha monitorando o local. Informações repassadas na noite desta quarta-feira (19) davam conta de que estaria ocorrendo o fracionamento de drogas no local, com movimentação de várias pessoas.

A Polícia Militar enviou uma equipe após confirmar a movimentação suspeita. Alguns homens que estavam na porta da casa entraram, desobedecendo a ordem de abordagem policial. Um deles saiu de motocicleta e uma quarta pessoa teria se evadido do local, pelos fundos. Porém, foi identificado por se tratar de um conhecido com passagens anteriores por tráfico de drogas.

No interior da casa, três pessoas foram abordados. Os policiais viram um prato com porções de drogas, se tratando de crack, maconha (3 gramas cada), além de uma pequena quantidade de dinheiro trocado, uma faca e uma lâmina, usadas na fragmentação da droga. Na mesa, havia um pote plástico com 49 eppendorfs de cocaína.

Foram presos dois rapazes, um de 18 anos e outro de 24 anos, apontados como responsáveis pela casa e pelo ponto de drogas e que também seriam responsáveis pelo aliciamento de um menor, de 16 anos, que trabalhava na fragmentação da droga e também foi apreendido. Um homem, de 40 anos, identificado como usuário e visto pouco antes no local, foi encaminhado também como testemunha.

O menor foi acompanhado pela mãe até a delegacia de Marilândia do Sul, para onde foram levados os presos e a droga apreendida no local, juntamente como demais objetos. No total, foram apreendidos 3 gramas de crack, 3 gramas de maconha e 14 gramas de cocaína

O suspeito que havia fugido de motocicleta no momento da chegada da Polícia Militar, foi acompanhado por uma equipe e também abordado. O rapaz, de 23 anos, estava com 6 gramas de maconha na hora da abordagem e também foi preso.

