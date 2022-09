Polícia Militar divulga programação dos 12 anos da 6ª CIPM de Ivaiporã

Da Redação

A 6ª Companhia Independente de Polícia Militar deIvaiporã divulgou nesta segunda-feira (26) o organograma das comemoração dos 12 anos da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã. O aniversário da corporação é no dia 4 de outubro. Veja o vídeo abaixo.

Conforme o comandante da 6ª CIPM major Rangel Calixto Peijo, o evento começa no dia 4 com torneio de tiro, exclusivo aos policiais militares da ativa e reserva.

No dia 7, haverá desfile militar com os pelotões dos alunos do Curso de Formação de Praças da PM e do Corpo de Bombeiros, estudantes das escolas cívico-militares, de Jardim Alegre e Faxinal, e de um pelotão dos policiais da ativa da ROTAM e do Serviço Administrativo da 6ª CIPM.

Também haverá exposição de veículos característicos e históricos da PMPR no sábado dia (8) no período da manhã na área comercial da cidade. Na tarde de sábado e no domingo (9) os carros ficarão expostos no Parque Ambiental Jardim Botânico.

Ainda no domingo, pela manhã haverá Missa de Ação de Graças na Paróquia Bom Jesus e a noite Culto Evangélico na Igreja Assembleia de Deus.

A comemoração do aniversário da 6ª CIPM será encerrada na segunda-feira (10) no Centro Cultural Olívia Hauptmann com a apresentação da banda da Polícia Militar do Paraná.

“É uma banda formada exclusivamente por policiais militares de Curitiba. Esse evento é muito concorrido, inclusive, é realizado no Teatro Guaíra, com esgotamento de ingressos em uma semana e conseguimos trazer essa banda para a nossa comemoração”, destacou major Rangel.

Para receber o ingresso da apresentação, é necessário fazer a reserva dos ingressos antecipadamente e doar um quilo de alimentos não perecíveis.





