Polícia Militar desbloqueia PR 466 em Jardim Alegre; protesto continua

Os manifestantes que bloquearam parcialmente a PR 466, no trecho urbano em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, foram obrigados a liberar totalmente a pista na manhã desta terça-feira (1º.), por determinação da Justiça, assegurada pelo contingente da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar. Os responsáveis pelo protesto removeram caminhões e tratores da pista e ainda tiveram que retirar os entulhos que haviam sido colocados para impedir a passagem de veículos.

O comando da 6ª Cia Independente esteve no local e informou os manifestantes sobre as decisões judiciais que determinam a liberação imediata das pistas, sob pena de multa e responsabilização civil e criminal, no caso de desobediência. Segundo a PM informou, não houve resistência por parte dos manifestantes que liberaram as pistas, mas prometeram manter a manifestação no local, mesmo com a liberação total do trânsito.

Um grupo de caminhoneiros começou o bloqueio parcial na PR-466, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. O movimento, que foi em frente a um posto de combustíveis, nas margens da rodovia, foi reforçado no período da tarde de segunda-feira, com a chegada de equipamentos agrícolas.

A PR-466 é uma das mais importantes ligações entre as regiões Sul e Norte do Estado, na porção central do Paraná, com trânsito diário de milhares de veículos leves e caminhões. O trânsito, que estava lento desde ontem por causa da manifestação, está totalmente liberado no local.

