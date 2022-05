Polícia Militar de Mauá da Serra recupera Hilux roubada

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra recuperou uma caminhonete Hilux que foi roubada na noite desta terça-feira (24). O crime aconteceu na Avenida Ponta Grossa, no centro do município.

O dono do veículo contou que ao estacionar foi rendido por dois homens armados com pistola. Os ladrões roubaram a caminhonete e o celular dele, depois fugiram sentido BR-376, em direção ao trevo que dá acesso as cidades de Faxinal, Tamara e Ortigueira.

A PM de Mauá realizou buscas e encontrou o veículo em uma mata, com diversos danos. Até o momento, nenhum ladrão foi preso. Câmeras de segurança foram analisadas e registraram que os assaltantes chegaram em um carro prata. O crime é investigado.

