Polícia Militar de Ivaiporã atende ocorrência de briga entre mulheres

Na tarde de sexta-feira (07-07), por volta das 15h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para a Av. Manoel Ribas em Ivaiporã, para atendimento a uma ocorrência de lesão corporal e vias de fato.

Chegando ao local os policiais militares conversaram com a solicitante. Ela relatou que estava voltando do trabalho e ao passar em frente a um bar na Av. Manoel Ribas, foi xingada com palavras de baixo calão por uma conhecida, que teria atravessado a rua e partiu para cima dela.

A solicitante disse ainda que a mulher desferiu socos e tapas nela; para se defender segurou na blusa da agressora e que tinha intenção em representar.

Os policiais foram então ao bar e localizaram a agressora, sendo então dada voz de prisão pelo crime de lesão corporal.

Ela relatou a equipe que estava no estabelecimento e que a solicitante passou xingando dizendo “eu trabalho, não preciso de macho para ficar pagando minhas bebidas”, foi então que a agressora atravessou a rua para conversar com a solicitante, então as duas entraram em vias de fato.

A agressora estava com duas filhas pequenas no local, uma das crianças foi deixada sob cuidados de sua mãe, a outra ficou com seu primo, ambas as partes foram encaminhadas até a sede da 6ªCIPM, para lavratura de termo circunstanciado.

