Polícia Militar de Ivaiporã apreende mais um quilo de cocaína

Após denúncia de que em uma casa na Vila Monte Castelo em Ivaiporã seria um esconderijo para armazenamento de entorpecentes a Polícia Militar (PM) apreendeu 998 gramas de cocaína. A ocorrência foi registrada pela PM por volta das 19h30.

Conforme o boletim de ocorrência, diante da denúncia, a equipe foi verificar a situação tendo em vista que na noite anterior a equipe ROTAM havia apreendido em outra ocorrência de tráfico de drogas, quase 700 gramas de cocaína.

O local denunciado faz fundos com a residência onde a droga foi apreendida. Além disso, antes de ser preso o homem teria arremessado um pacote por cima do muro.

Chegando ao local os policiais constataram que se tratava de uma residência abandonada.

No quintal nos fundos do terreno foi encontrado um invólucro de plástico amarelo, e em seu interior uma grande porção análoga a cocaína, que pesou posteriormente 998 gramas.

Diante dos fatos a equipe fez a apreensão do entorpecente e após findar as buscas, fez a confecção do B.O.U.

Posteriormente a droga foi entregue na 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

