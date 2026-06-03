Polícia Militar cumpre ordem judicial e prende homem em Ariranha do Ivaí

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial e prendeu um homem na noite de terça-feira (2), em Ariranha do Ivaí, no Vale do Ivaí.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando localizou o suspeito chegando à residência dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Motociclista ferido em São João do Ivaí é encaminhado para hospital de Ivaiporã

De acordo com a corporação, a ordem judicial foi emitida em razão da regressão de regime relacionada aos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Após a abordagem e a confirmação da identidade do homem, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão sem a necessidade do uso de força.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência, o detido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permaneceu à disposição da Justiça.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



