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MANDADO DE PRISÃO

Polícia Militar cumpre ordem judicial e prende homem em Ariranha do Ivaí

Homem foi abordado ao chegar à residência e encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), por determinação de ordem judicial

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 11:59:21 Editado em 03.06.2026, 11:59:15
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Polícia Militar cumpre ordem judicial e prende homem em Ariranha do Ivaí
Autor Suspeito foi preso quando chegava a residência - Foto: Reprodução/ilustração

A Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial e prendeu um homem na noite de terça-feira (2), em Ariranha do Ivaí, no Vale do Ivaí.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando localizou o suspeito chegando à residência dele.

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De acordo com a corporação, a ordem judicial foi emitida em razão da regressão de regime relacionada aos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Após a abordagem e a confirmação da identidade do homem, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão sem a necessidade do uso de força.

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Na sequência, o detido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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Ariranha do Ivaí crimes JUSTIÇA MEDIDA PROTETIVA POLICIA MILITAR Prisão
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