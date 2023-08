Polícia Militar averigua denúncia de suposto sequestro em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde de terça-feira (15), por volta das 18 horas, a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada em atendimento a uma denúncia de sequestro, na Rua Ceará, no centro de Ivaiporã.

Conforme consta no boletim de ocorrência, na residência, o solicitante relatou aos policiais eu irmão havia sido sequestrado por um veículo de cor preta, ele não soube indicar modelo ou marca.

O solicitante disse ainda, que o carro era ocupado por duas mulheres e um homem, que o possível motivo do sequestro seria por causa de um crime estupro de vulnerável que ele é acusado e que supostamente, as duas mulheres e o homem do carro seriam mãe, avó, e pai da vítima.

Diante das informações, a equipe realizou diligências, porém não foi possível localizar o veículo.