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Polícia Militar atende perturbação de sossego em Ivaiporã no Jardim Alto da Glória

Morador encerrou festa e desligou som após orientação da Polícia Militar na noite de terça-feira (28)

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 08:53:35 Editado em 29.04.2026, 08:54:35
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Polícia Militar atende perturbação de sossego em Ivaiporã no Jardim Alto da Glória
Autor Caso foi registrado no Jardim Alto da Glória - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de perturbação de sossego em Ivaiporã na noite de terça-feira (28), no Jardim Alto da Glória, após denúncia registrada via aplicativo junto ao Copom por som alto em uma residência.

Ao chegar ao endereço, a equipe conversou com o morador, que se comprometeu a encerrar a festa e desligar o som. Assim, a situação foi controlada ainda no local, sem necessidade de medidas mais severas.

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Oresponsável pela residência recebeu orientação e advertência sobre a perturbação do trabalho ou sossego alheio, conforme previsto na legislação.

A ocorrência foi registrada por volta das 22 horas. A PM reforça que denúncias de perturbação de sossego em Ivaiporã são importantes para preservar a tranquilidade e o bem-estar da vizinhança.

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