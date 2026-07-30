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SOM ALTO

Polícia Militar atende ocorrência de perturbação do sossego em São João do Ivaí

Moradora denunciou som alto da vizinha. PM orientou as duas partes e registrou a ocorrência.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 09:18:33 Editado em 30.07.2026, 09:18:28
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Polícia Militar atende ocorrência de perturbação do sossego em São João do Ivaí
Autor Caso foi na Rua Abílio Gasparotti - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de perturbação do sossego na tarde de quarta-feira (29), na Rua Abílio Gasparotti, no Centro de São João do Ivaí.

A denúncia foi feita por uma moradora, que reclamou do som alto vindo da casa da vizinha. Segundo ela, o problema já havia sido registrado outras vezes.

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De acordo com a PM, a moradora disse que procuraria o Poder Judiciário para obter informações sobre o processo relacionado às ocorrências anteriores.

No local, os policiais orientaram as duas vizinhas. A mulher denunciada concordou em desligar o aparelho de som e evitar novas provocações, conforme a orientação da equipe.

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Após o atendimento, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. As partes foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis.

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boletim de ocorrência conflito entre vizinhos denúncia de som alto perturbação do sossego Poder Judiciário POLICIA MILITAR
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