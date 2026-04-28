Polícia Militar atende ocorrência após casa ser alvo de pedradas em bairro de Ivaiporã

Uma moradora no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, acionou a Polícia Militar na noite de segunda-feira (27), após sua residência ser alvo de pedras durante um desentendimento motivado por ciúmes e questões pessoais.

Segundo o boletim da PM, a equipe foi chamada via sistema SADE a solicitante relatou que pessoas estariam arremessando pedras contra sua casa. No local, a vítima contou aos policiais que uma mulher, que teria tido um relacionamento com seu convivente, foi até o endereço para confrontá-la.

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De acordo com a moradora, a suspeita estava acompanhada de outras três pessoas e, durante a discussão, pedras foram lançadas contra a residência. Ainda conforme o relato, o grupo deixou o local ao perceber que a Polícia Militar havia sido acionada.

Após buscas, os policiais localizaram e abordaram parte dos envolvidos. Durante revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Os abordados foram informados sobre a denúncia, orientados pela equipe e liberados no local, conforme manifestação da vítima.

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