Polícia Militar atende ocorrência após casa ser alvo de pedradas em bairro de Ivaiporã
Moradora do Jardim Nova Porã,denunciou ataque com pedras após desentendimento motivado por ciúmes
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma moradora no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, acionou a Polícia Militar na noite de segunda-feira (27), após sua residência ser alvo de pedras durante um desentendimento motivado por ciúmes e questões pessoais.
Segundo o boletim da PM, a equipe foi chamada via sistema SADE a solicitante relatou que pessoas estariam arremessando pedras contra sua casa. No local, a vítima contou aos policiais que uma mulher, que teria tido um relacionamento com seu convivente, foi até o endereço para confrontá-la.
LEIA MAIS: Motociclista sofre queda e é levado ao hospital em Ivaiporã
De acordo com a moradora, a suspeita estava acompanhada de outras três pessoas e, durante a discussão, pedras foram lançadas contra a residência. Ainda conforme o relato, o grupo deixou o local ao perceber que a Polícia Militar havia sido acionada.
Após buscas, os policiais localizaram e abordaram parte dos envolvidos. Durante revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Os abordados foram informados sobre a denúncia, orientados pela equipe e liberados no local, conforme manifestação da vítima.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos