Polícia Militar atende denúncia de maus-tratos em Rio Branco do Ivaí

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Animal foi encontrado em estado crítico, sem água e alimento. Responsável pela casa não foi localizado pela polícia.

A Polícia Militar atendeu, na quinta-feira (30), uma denúncia de maus-tratos a cadela em Rio Branco do Ivaí. A equipe deu apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a médicos veterinários após receber informações sobre um animal em situação grave.

No local, os agentes encontraram a cadela presa por uma corrente no quintal da residência. O animal estava muito magro e apresentava diversos ferimentos aparentes.

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Como o morador não estava na casa e a situação exigia atendimento urgente, a equipe entrou no imóvel para permitir o resgate da cadela.

A avaliação dos veterinários apontou que o animal estava em estado crítico. A cadela tinha lesões graves, suspeita de tumor e não possuía água nem alimento.

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Os profissionais aplicaram os primeiros medicamentos ainda no local para estabilizar o quadro de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serão adotadas as medidas administrativas e legais para o recolhimento da cadela e o acompanhamento do tratamento.

Após o atendimento, a Polícia Militar fez patrulhamento na região para tentar localizar o responsável pela residência. Até o registro da ocorrência, ninguém havia sido encontrado.

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