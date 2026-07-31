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SITUAÇÃO GRAVE

Polícia Militar atende denúncia de maus-tratos em Rio Branco do Ivaí

Animal foi encontrado em estado crítico, sem água e alimento. Responsável pela casa não foi localizado pela polícia.

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 08:10:40 Editado em 31.07.2026, 08:10:35
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Polícia Militar atende denúncia de maus-tratos em Rio Branco do Ivaí
Autor A cadela tinha lesões graves, suspeita de tumor e não possuía água nem alimento - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar atendeu, na quinta-feira (30), uma denúncia de maus-tratos a cadela em Rio Branco do Ivaí. A equipe deu apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a médicos veterinários após receber informações sobre um animal em situação grave.

No local, os agentes encontraram a cadela presa por uma corrente no quintal da residência. O animal estava muito magro e apresentava diversos ferimentos aparentes.

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Como o morador não estava na casa e a situação exigia atendimento urgente, a equipe entrou no imóvel para permitir o resgate da cadela.

A avaliação dos veterinários apontou que o animal estava em estado crítico. A cadela tinha lesões graves, suspeita de tumor e não possuía água nem alimento.

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Os profissionais aplicaram os primeiros medicamentos ainda no local para estabilizar o quadro de saúde.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serão adotadas as medidas administrativas e legais para o recolhimento da cadela e o acompanhamento do tratamento.

Após o atendimento, a Polícia Militar fez patrulhamento na região para tentar localizar o responsável pela residência. Até o registro da ocorrência, ninguém havia sido encontrado.

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cuidados veterinários maus-tratos a animais POLICIA MILITAR Proteção Animal resgate de animais vigilancia sanitária
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