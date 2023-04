Polícia Militar atende briga entre pai e filho em Ivaiporã

Da Redação

Na tarde de terça-feira (4), por volta das 16 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atendimento de uma situação de vias de fato entre pai e filho na Rua Osvaldo Flores, em Ivaiporã.

Conforme o boletim de ocorrência, no local foi feito contato com o solicitante. Ele relatou que sua esposa teve uma crise de ansiedade e seu filho que estava no quarto ao ver que a mãe estava em crise chegou e o empurrou e acabaram entrando em vias de fato.

A briga causou escoriações no rosto e na perna esquerda do pai e no filho, um corte na boca. Após a briga, o filho quebrou alguns porta-retratos que estavam na sala.

Diante das informações ambas as partes foram encaminhadas a sede da 6ª CIPM para a confecção do termo circunstanciado.

Descumprimento de medida protetiva

Ainda em Ivaiporã, por volta das 17h30, e equipe foi chamada para a Rua Pedro Sagionete, para averiguar uma situação de descumprimento de medida protetiva.

Em contato com a solicitante, ela informou que seu ex-convivente teria deslocado até a frente de sua residência mais de uma vez descumprindo medida protetiva.

Disse ainda, que do portão falou com suas filhas e disse que se elas não fossem com ele, entraria na residência e a agrediria a ex-mulher.

Quando a viatura chegou ao local o autor já havia se evadido, foi realizado patrulhamento com intuito de localizá-lo sem êxito.

