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AGRESSÃO

Polícia Militar atende briga entre ex-casal e encaminha envolvidos à delegacia

Homem e mulher ficaram feridos, passaram pela UPA e apresentaram versões diferentes sobre agressões durante ocorrência atendida pela PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 07:18:11 Editado em 10.05.2026, 07:18:06
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Polícia Militar atende briga entre ex-casal e encaminha envolvidos à delegacia
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência envolvendo ex-casal ferido em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um ex-casal foi levado à Central de Flagrantes após uma confusão em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, na tarde de sábado (9), depois que a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão em uma casa da cidade. As duas partes ficaram feridas, receberam atendimento médico e apresentaram versões diferentes sobre o caso.

Segundo o boletim da PM, o homem relatou que a ex-companheira entrou no imóvel pela lateral e iniciou uma discussão. Conforme a versão dele, durante a confusão, ela o ofendeu, rasgou sua camiseta, causou arranhões, quebrou uma cadeira em sua cabeça, danificou seu celular e tentou atacá-lo com uma faca, que foi retirada durante o confronto.

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Já a mulher afirmou aos policiais que foi até o local apenas para conversar e acusou o ex-companheiro de agressão com tapas no rosto. Ela também informou à equipe médica uma denúncia de abuso sexual, mas, segundo o registro, não formalizou essa acusação diretamente à Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência.

Ainda conforme o boletim, a mulher disse que quebrou a porta de vidro ao tentar fugir das agressões, enquanto o homem afirmou que os danos ocorreram durante a invasão. Ambos foram levados à UPA, passaram por exames de lesão corporal e precisaram de sutura.

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Após o atendimento médico, homem e mulher foram encaminhados sem algemas à Central de Flagrantes. Agora, a Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da confusão e investigar as versões apresentadas pelas duas partes.

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