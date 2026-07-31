Polícia Militar apreende motos abandonadas em cafezal de Jandaia do Sul

Veículos estavam com as chaves na ignição; um dos suspeitos conseguiu escapar em alta velocidade antes da abordagem

Na noite desta quinta-feira (30), a Polícia Militar apreendeu três motocicletas que foram abandonadas em meio a uma plantação de café na Estrada São João, zona rural de Jandaia do Sul (PR). A ação ocorreu após moradores locais realizarem uma denúncia anônima.

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As informações repassadas à polícia indicavam que quatro pessoas desconhecidas na região estavam em atitude suspeita em um local isolado, perto do viaduto que cruza a rodovia. Quando as viaturas chegaram para averiguar a situação, um dos motociclistas percebeu a aproximação e fugiu em alta velocidade, não sendo mais alcançado pelos agentes.

Ao continuarem as buscas pela área, os policiais encontraram, alguns metros à frente, as três motos restantes escondidas no cafezal. Os veículos foram deixados prontos para uso, com as chaves no contato e os capacetes apoiados sobre os bancos. Foram feitas buscas pelas redondezas, mas nenhum suspeito foi localizado.

De forma preventiva, as três motocicletas foram recolhidas e levadas ao pátio do órgão de trânsito. Os modelos apreendidos são duas Honda CG 150 Titan e uma Honda 125. Esta última, segundo os policiais, estava com a numeração do motor diferente da que consta no sistema oficial de cadastros do Detran. Nenhuma das motos possuía alerta imediato de furto ou roubo.