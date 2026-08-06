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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Polícia Militar apreende moto com licenciamento vencido desde 2012 em Arapuã

Veículo foi localizado após denúncia de que era usado para provocar arruaças na cidade; moto foi guinchada para o pátio da 6ª CIPM

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Militar apreende moto com licenciamento vencido desde 2012 em Arapuã
Autor Veículo foi guinchado para o pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta com licenciamento vencido desde 2012 na tarde de quarta-feira (5), em Arapuã. A ação ocorreu após uma denúncia de que o veículo era usado para promover arruaças pelas ruas da cidade.

De acordo com a PM, um morador, que preferiu não se identificar, abordou a equipe durante o patrulhamento. Ele contou que o condutor de uma Honda CG 125 Titan KS fazia manobras e causava transtornos. Além disso, entregou um vídeo aos policiais.

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Com as informações, a equipe iniciou buscas e encontrou a motocicleta em uma rua paralela à Rua Sebastião dos Santos, na região central de Arapuã.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que a moto estava com o licenciamento em atraso desde 2012. Também foram constatadas outras infrações de trânsito.

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Os policiais emitiram os autos de infração e determinaram a remoção da motocicleta. Em seguida, o veículo foi guinchado para o pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

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Arapuã denúncia de arruaça Infração de transito licenciamento vencido motocicleta POLICIA MILITAR
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