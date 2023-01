Polícia Militar apreende máquinas do jogo do bicho em São João do Ivaí

Da Redação

A Polícia Militar (PM) apreendeu na noite de quarta-feira (25) em São João do Ivaí duas máquinas de jogo do bicho. Um homem foi detido. De acordo com o boletim de ocorrência, a ação policial ocorreu durante cumprimento da operação ‘’Reforço Operacional’’.

Por volta das 20 horas os policiais militares em patrulhamento na Rua José Borges Couto avistaram um cidadão com camiseta verde que estava quebrando uma garrafa em via pública.

Foi então feita abordagem juntamente da equipe ROTAM no estabelecimento onde o suspeito estava. Durante as buscas pessoais em todos que ali estavam foi identificado o cidadão que quebrou a garrafa, o qual era o proprietário do bar e se encontrava em visível estado embriaguez.

No bar os policiais encontraram duas máquinas de ‘’jogo do bicho’’, bem como extratos de jogos, além de R$ 711,00 em notas diversas, e o celular do cidadão onde segundo o mesmo ficava instalado o aplicativo para prática do jogo do bicho.

Sendo solicitado ao abordado para que tirasse um extrato com o resultado das apostas do dia, sendo que ele se recusou a apresentá-las. Diante do fato, o abordado foi encaminhado para o destacamento de polícia militar para elaboração de termo circunstanciado.

