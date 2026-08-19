Polícia Militar apreende maconha e prende suspeito de tráfico em Faxinal

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Homem tentou fugir durante abordagem; policiais encontraram drogas, balança de precisão e dinheiro na residência

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na noite de terça-feira (18), na Rua Doutor Leonidas Buy, no Centro de Faxinal. A abordagem ocorreu durante patrulhamento da Rotam após denúncias sobre comércio de entorpecentes no local.

Segundo a PM, os policiais viram o suspeito durante o patrulhamento. Ao perceber a presença da viatura, ele fugiu a pé e jogou um invólucro no chão.

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A equipe deu ordem de parada, mas o homem não obedeceu. Os policiais fizeram acompanhamento tático e usaram técnicas de imobilização para contê-lo.

Durante a abordagem, os agentes recolheram o invólucro dispensado. Dentro havia uma porção de maconha.

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Em uma varredura no terreno próximo, a equipe encontrou outras duas porções da mesma substância. Segundo a PM, elas estavam embaladas e prontas para comercialização.

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Ainda conforme a PM, na residência do suspeito, os policiais localizaram outra porção maior de maconha. Também foram apreendidos uma balança de precisão, um utensílio usado para fracionar a droga e dinheiro em espécie.

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O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para as providências legais.