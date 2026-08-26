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DROGAS

Polícia Militar apreende maconha após abordagem de carro em Ivaiporã

Motorista avançou sinal vermelho, não tinha CNH e admitiu que havia droga e acessórios no carro.

Escrito por Da Redação
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Polícia Militar apreende maconha após abordagem de carro em Ivaiporã
Autor Ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Av. Ladislao Gil Fernandez - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar apreendeu uma porção de maconha durante uma abordagem no Centro de Ivaiporã, na tarde de terça-feira (25). A ocorrência foi registrada por volta das 14h, na Avenida Ladislao Gil Fernandez.

A equipe fazia patrulhamento perto do Fórum quando viu um Volkswagen Fox avançar o sinal vermelho. Os ocupantes demonstraram nervosismo com a presença da viatura.

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Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista não possuía CNH. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Questionado, o condutor admitiu que havia droga e acessórios para consumo dentro do veículo. Na vistoria, os policiais localizaram uma porção de maconha e apetrechos.

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O material foi apreendido. A PM também lavrou um Termo de Compromisso de Comparecimento em Juízo para o responsável.

Como não havia condutor habilitado, o veículo foi recolhido ao pátio. As notificações de trânsito também foram registradas.

O abordado foi orientado e liberado no local.

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