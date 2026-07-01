Polícia Militar apreende drogas após denúncia na zona rural de Godoy Moreira
Denúncia anônima levou a PM até uma propriedade rural, onde foram apreendidos maconha, crack e outros materiais
A Polícia Militar apreendeu drogas na manhã de terça-feira (30), em uma propriedade na área rural de Godoy Moreira, após receber uma denúncia anônima sobre a existência de entorpecentes escondidos no local.
Segundo a PM, a equipe foi até a propriedade localizada às margens da PR-650 para verificar a informação. Durante as buscas, os policiais encontraram um recipiente escondido sob um pé de limão.
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No interior do recipiente, foram apreendidos 38,3 gramas de maconha e 0,8 grama de crack. Além disso, havia diversos invólucros com uma substância semelhante a sabão.
Conforme a Polícia Militar, aproximadamente 80% do material encontrado era composto por essa substância, que não foi classificada como entorpecente após a verificação inicial.
Diante da situação, o morador da propriedade foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.
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