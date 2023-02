Polícia Militar apreende dois adolescentes após roubo em Ivaiporã

Da Redação



Na tarde de sábado (04-02), policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) apreenderam dois adolescentes após terem roubado um homem na Av. Aparício Cardoso Bitencourt, em Ivaiporã.

Por volta das 17 horas, a equipe de serviço foi acionada para a Av. Aparício Cardoso Bitencourt, onde o solicitante relatou que dois homens, aparentando idade aproximada de 15 anos teriam roubado a sua corrente.

Segundo a vítima, os autores trajando camiseta preta e outra camiseta branca se aproximaram dele e arrancaram a corrente de seu pescoço. Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.

Foram intensificadas as buscas pela região, e meia hora depois, os policiais conseguiram identificar o suspeito que trajava camiseta preta, sendo inclusive reconhecido pela vítima.

Foi realizada abordagem e o adolescente questionado sobre o roubo. Ele confirmou que estava junto no momento do roubo e após subtraírem a corrente do pescoço da vítima, cada um foi para um lado, disse ainda que possivelmente um deles estaria na quadra esportiva que fica nos fundos do SESC.

Os policiais foram então até a quadra e encontraram o segundo adolescente, que confessou o ato infracional análogo ao roubo. Os menores infratores foram encaminhados à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as providências que o fato requer.

