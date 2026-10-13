Polícia Militar apreende 30 kg de maconha e prende dois suspeitos em Califórnia

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (12), na região central de Califórnia. A Polícia Militar (PM) apreendeu mais de 30 quilos de entorpecentes, a maior parte maconha, após uma denúncia anônima apontar que as entregas ocorriam nas proximidades do terminal rodoviário do município.

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A ação teve início após o setor de inteligência da polícia receber informações de que um suspeito estaria vendendo drogas na cidade e divulgando fotos das substâncias em um aplicativo de mensagens. Durante o monitoramento do terminal, os policiais flagraram dois homens chegando a pé. Um deles escondeu um pacote dentro de uma caixa metálica de um antigo telefone público (orelhão).

Diante da atitude suspeita, uma equipe de patrulhamento foi acionada e abordou a dupla. Com eles, foram encontrados apenas aparelhos celulares e R$ 90 em dinheiro. No entanto, ao verificar o antigo orelhão, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo pouco mais de meio quilo de maconha. Um dos homens confessou ser o dono do entorpecente e revelou que guardava uma quantidade muito maior em sua própria casa, incluindo porções de cocaína.

As equipes se deslocaram até a residência indicada, onde foram recebidas por familiares do suspeito, que autorizaram as buscas. Todo o material ilícito estava escondido dentro do guarda-roupa do rapaz. No móvel, a polícia encontrou 38 tabletes de maconha (pesando 29,3 kg), mais meio quilo da mesma droga já fracionada, 50 pequenas porções de cocaína, duas balanças de precisão e utensílios sujos usados para cortar e preparar as drogas.

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Os familiares afirmaram não saber que as drogas estavam guardadas na casa, mas confirmaram que o jovem costumava postar fotos do material na internet. Os dois homens receberam voz de prisão no local e foram encaminhados, junto com todos os entorpecentes apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul, que dará andamento às investigações.