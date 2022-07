Polícia Militar Ambiental apreende armas em São João do Ivaí

Da Redação

Na casa os policiais encontraram uma carabina calibre 22, com 45 munições intactas, além de uma garrucha calibre 38 com cinco munições

A Polícia Militar (PM), por intermédio do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, apreendeu duas armas e munições em São João do Ivaí. Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (12).

De acordo com a PM, uma vistoria, em conjunto com o Instituto Água e Terra, foi realizada em uma residência. Na casa os policiais encontraram uma carabina calibre 22, com 45 munições intactas, além de uma garrucha calibre 38 com cinco munições.

O homem disse que não tinha os documentos das armas, então ele foi preso e levado para a delegacia.

Golpistas usam anúncios de veículos na internet para enganar vítimas

Quem pensa em vender ou comprar veículos, a partir de anúncios nas redes sociais, especialmente em grupos de compra e venda de veículos, precisa ficar muito atento para não cair em golpes. Estelionatários especializados neste tipo de ação andam fazendo vítimas na região, enganando possíveis compradores com a ajuda de vendedores, que também são enganados. Os vendedores de veículos, terceiros de boa-fé nesse estilo de golpe, são seduzidos com a promessa de ganhar mais pela venda anunciada.

“A ambição do dinheiro fácil sempre joga a favor dos golpistas”, diz o sargento Roberto Silva, da Policia Militar de São Pedro do Ivaí, onde um golpe assim foi registrado na manhã desta terça-feira (12). “E tem ocorrido esse tipo de golpe com frequência. Infelizmente, é corriqueiro”, avisa o PM. O sargento recorda de pelo menos 4 golpes idênticos a esse, registrado em poucas semanas, na cidade.

O caso mais recente envolveu um vendedor de uma motocicleta, de São Pedro do Ivaí, e uma mulher, compradora do veículo, de Faxinal. Nesse golpe, o estelionatário negociou simultaneamente com as duas pessoas, aplicando um golpe de R$ 5.300.

A compradora, uma mulher de 27 anos, moradora de Faxinal, relatou à Polícia Militar que viu o anúncio de uma motocicleta Honda CBX Twister, de 250cc, pelo Facebook. Ao fazer contato, o suposto vendedor passou a negociar com ela pelo whatsapp

