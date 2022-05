Polícia investiga suposto roubo de motocicleta em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um morador na cidade de Manoel Ribas procurou a Polícia Militar de Ivaiporã no início da manhã de segunda-feira (16), por volta das 7 horas, na Av. Souza Naves para atendimento de um suposto roubo de motocicleta.

O solicitante contou que estava bebendo em uma conveniência e conheceu algumas pessoas (que não soube falar nem o primeiro nome) que o convidaram para continuar bebendo na residência dos novos conhecidos.

Disse ainda, que estava com sua motocicleta uma XTZ 150 preta, e por volta das 3 horas houve um desentendimento e acabou sendo agredido. Devido as agressões saiu correndo da residência e deixou a motocicleta no local, mas só conseguiu contato com a polícia às 7 horas.

Os policiais e o solicitante saíram na viatura com objetivo de localizar a residência para encaminhar os autores da agressão para termo circunstanciado, mas devido ao estado de embriaguez do solicitante ele não lembrava o endereço da casa, não sendo possível localizar os autores e a motocicleta, o solicitante também não soube informar a placa da moto. Diante da situação a vítima foi orientada.