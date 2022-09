Polícia investiga suposto estupro de criança de 2 anos na região

Da Redação

Criança de apenas dois anos pode ter sido vítima de estupro, investiga a polícia

A Polícia Militar (PM) de Novo Itacolomi, no norte do Paraná, recebeu uma denúncia de um suposto caso de estupro de uma menina de apenas dois anos de idade. A informação chegou até as autoridades policiais por meio de uma equipe do Posto de Saúde do município.

Conforme os profissionais da Saúde, por volta das 23 h 20 de sexta-feira (16) a equipe foi acionada pela mãe da criança que relatou para a enfermeira que sua filha de 2 anos possivelmente teria sido vítima de estupro. A menina foi encaminhada até a unidade de saúde e foi examinada. A equipe de enfermagem observou que as partes íntimas da criança estavam avermelhadas.

A mãe ainda relatou que a criança tem apresentado comportamento diferente do normal e tem reclamado de dores na região genitália. A mãe repassou outros detalhes à equipe e a suspeita da autoria já foi levantada. No entanto, a reportagem optou por omitir esses detalhes para preservar a identidade da vítima que tem apenas dois anos de idade. A denúncia foi encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana.

