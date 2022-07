Polícia investiga origem de carga encontrada em empresa de Cambira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O que chama atenção, é que quando as equipes chegaram, o motorista da carreta saiu correndo e fugiu

A Polícia Civil de Apucarana e policiais Militares foram até uma empresa localizada em Cambira após a denúncia de uma carga irregular no local. Um caminhão, carregado com soja de Minas Gerais estava no local descarregando.

continua após publicidade .

Conforme apurou a reportagem, a empresa responsável pela carga, através do GPS do caminhão, percebeu que o veículo estava no endereço errado, então a polícia foi chamada. O que chama atenção, é que quando as equipes chegaram, o motorista da carreta saiu correndo e fugiu.

O dono da empresa e o gerente foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. "Recebi várias ligações de Minas Gerais e o dono da empresa disse que havia colocado um rastreador na carga, sem conhecimento do motorista. O caminhão saiu sábado (24) de Minas, com 31 mil quilos de soja, era para estar no domingo à tarde em Santos. Infelizmente quando chegamos o motorista fugiu e como tem muito café e milho em volta e ele conseguiu fugir", explicou o Sargento Vecchi, comandante da PM de Cambira.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o sargento, o motorista que fugiu não é o mesmo condutor que saiu com a carga de Minas Gerais. "Preliminarmente o motorista que estava aqui em Cambira não é o mesmo que saiu com a carga em Minas, ainda não sabemos se a carga foi desviada ou roubada. A documentação também encontrada nessa empresa em Cambira seria uma nova documentação. Todos os fatos serão apurados pela Polícia Civil", disse.

Em breve mais informações.

Siga o TNOnline no Google News