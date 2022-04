Polícia Investiga atropelamento com morte em Rio Bom

Da Redação

Um atropelamento com morte, registrado no início da noite desta quinta-feira (28), em Rio Bom, está sendo investigado pela Polícia Civil, para apurar responsabilidades. O autor do atropelamento não havia sido identificado e, a princípio, o caso não teve testemunhas.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) central, que informou que um homem havia sido socorrido pela ambulância, ao ser encontrado caído na estrada que liga a cidade ao distrito de Santo Antônio do Palmital, nas proximidades do lago municipal Beija Flor.

A vítima, que é bastante conhecida na cidade, conforme relatos, embora encontrada acordada, estava sem respostas verbal, apresentava fratura no fêmur, no tornozelo e um profundo ferimento na região do glúteo. A equipe da ambulância fez o atendimento inicial da vítima e a encaminhou para a UBS.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, o médico responsável pelo atendimento na UBS relatou que o paciente deu entrada na unidade em estado gravíssimo, inclusive com parada cardiorrespiratória. Foram feitos os procedimentos na tentativa de reanima-lo, porém, sem êxito.

No momento em que os policiais militares deixavam a UBS, foram abordados por um homem que diz ter encontrado a vítima na estrada e por ter feito o pedido de socorro à UBS. O homem contou aos policiais que havia batido seu carro, um Fiat branco, em uma pedra e por isso estava com o para-choques danificado.

A equipe da PM foi até o local onde a vítima foi encontrada na estrada, local do provável atropelamento, onde teriam sido avistados fragmentos de peças de um veículo de cor branca. Os policiais não conseguiram localizar possíveis testemunhas. Realizado o boletim de ocorrência, a PM encaminhou para a Polícia Civil para as investigações. Foram acionados o IML e a criminalística.