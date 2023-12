Polícia investiga arrombamento e furto em Jardim Alegre

Foi furtado do local uma caixa de ferramenta e um pulverizador

A propriedade de um morador na Rua Cerejeira, em Jardim Alegre, utilizada para guardar equipamentos e ferramentas, foi arrombada e furtada. O caso foi denunciado pelo proprietário, que compareceu ao destacamento policial militar na quinta-feira (30).

O homem relatou aos policiais que na noite anterior, por volta das 19 horas, ele deixou sua propriedade. Ao retornar na manhã do dia seguinte, por volta das 7 horas, se deparou com a porta do local onde guardava equipamentos e ferramentas arrombada.

Foi dada falta de uma pulverizadora e uma caixa de ferramentas. Foram identificadas pegadas no local, indicando que o autor do crime teria se dirigido em direção a um rio que faz fundos com a propriedade.

O denunciante foi orientado pelos policiais, sendo então lavrado um Boletim de Ocorrência Unificado (BOU). A Polícia Civil investiga o caso.

