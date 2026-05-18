Polícia indicia motorista embriagado após acidente fatal em Jardim Alegre

A Polícia Civil de Ivaiporã concluiu nesta segunda-feira (18) o inquérito sobre o grave acidente de trânsito ocorrido na PR-466, em Jardim Alegre, e indiciou o motorista de um VW Gol por homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, e lesão corporal. A colisão, registrada na noite de 6 de maio, resultou na morte do mecânico Leandro Aparecido Possari, de 42 anos. As investigações, conduzidas pelo delegado Erlon Ribeiro, basearam-se em laudos periciais e depoimentos que comprovaram a responsabilidade do condutor de 26 anos, que dirigia embriagado e estava com pendências no curso de reciclagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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O acidente de natureza complexa envolveu três veículos no quilômetro 100 da rodovia, próximo ao cemitério municipal. De acordo com o inquérito, o VW Gol atingiu violentamente a traseira do GM Chevette conduzido por Leandro. Com a força do impacto, o carro da vítima foi lançado para a pista contrária, no sentido a Lidianópolis, e colidiu frontalmente com uma Fiat Strada. Imediatamente após a batida, o Chevette e a caminhonete pegaram fogo, mobilizando o Corpo de Bombeiros para o controle das chamas e o resgate.

Leandro sofreu ferimentos gravíssimos e teve cerca de 80% do corpo queimado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Instituto de Saúde Lucena Sanchez, em Ivaiporã, mas não resistiu e teve a morte confirmada no dia 8 de maio. A motorista da Fiat Strada, de 28 anos, saiu ilesa e apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool no teste do bafômetro.

O motorista que causou o acidente, por sua vez, fugiu do trecho da rodovia e foi localizado posteriormente pela Polícia Militar recebendo atendimento em um hospital de Jardim Alegre. Submetido ao teste do etilômetro, ele registrou 0,91 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, índice que configura crime de trânsito. O homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.

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A morte precoce de Leandro gerou forte comoção em Jardim Alegre, onde atuava como mecânico e era bastante conhecido. O sepultamento, realizado na manhã de 9 de maio, foi marcado por homenagens da comunidade, que organizou um "tratoraço" e um grande cortejo em reconhecimento ao seu trabalho na cidade.



