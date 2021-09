Polícia identifica jovem que chutou e arrancou lixeira

Da Redação

A Polícia Civil de Faxinal identificou o rapaz que danificou uma lixeira existente na rua Santos Dumont área central do município. O vandalismo aconteceu no último dia 12.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o suspeito aparentemente transtornado. Ele chuta tão forte a lixeira que o objeto cai.

Conforme o delegado Ricardo Mendes, na quarta-feira (15), o jovem de 18 anos foi ouvido e contou que estava nervoso por tinha brigado com a namorada. "Ele foi ouvido em sede policial e se diz arrependido e só fez aquilo por havia brigado com a namora e estava com raiva, disse ainda que vai procurar a Prefeitura para ressarcir o dano", informou.

