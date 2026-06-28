Polícia Federal investiga denúncia de trabalho análogo à escravidão em Jardim Alegre

Dois trabalhadores relataram ameaças com faca pelo proprietário de uma empresa; caso foi encaminhado à PF em Londrina.

A Polícia Militar atendeu, na tarde de sábado (27), uma denúncia de trabalho análogo à escravidão em Jardim Alegre. Segundo a corporação, dois trabalhadores afirmaram ter sido ameaçados com uma faca pelo proprietário da empresa. Após a abordagem, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Londrina.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a equipe foi acionada pelo Copom após receber informações de que havia trabalhadores em supostas condições análogas à escravidão às margens da PR-466.

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Ainda conforme a denúncia, dois funcionários teriam sido ameaçados com uma faca pelo proprietário da empresa no mesmo dia. Os policiais foram ao local e, posteriormente, abordaram o proprietário.

Na sequência, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, em Londrina, onde o caso foi apresentado para os procedimentos cabíveis.

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A Polícia Militar não informou quantos trabalhadores estavam na empresa nem detalhou as condições de trabalho relatadas na denúncia. O caso será investigado pela Polícia Federal, que deverá apurar os fatos.

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