Polícia encerra investigações sobre homicídio entre irmãos em Ivaiporã

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o homicídio ocorrido no domingo (16) em Ivaiporã. Ismael Werneck, de 38 anos, é acusado de matar o irmão, Rodrigo Werneck, de 33 anos. O caso agora segue para o Poder Judiciário. O delegado Erlon Ribeiro, da 54ª Delegacia Regional de Polícia, ouviu diversas testemunhas, incluindo o autor.

Segundo o delegado, o acusado justificou o crime dizendo que não aceitava a forma como as sobrinhas tratavam a avó. No entanto, a esposa da vítima afirmou que Ismael tinha raiva pelo fato do Rodrigo estar construindo uma casa no terreno da mãe.

Testemunhas relataram que o autor já estava armado com a faca no momento que a vítima chegou. "Ele teve uma discussão com a esposa da vítima. Houve um desentendimento verbal, ele pegou essa faca e, durante esse momento o Rodrigo chegou, começou uma nova discussão, vias de fato e a vítima acaba sendo atingida", explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado, nos últimos dias, a Polícia Civil ouviu mais vizinhos e finalizou as diligências. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário, “eventualmente pode vir uma diligência complementar sendo requerida pelo Ministério Público, mas por parte da Polícia Civil damos a investigação por encerrada”, completou Erlon Ribeiro.

