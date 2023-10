Polícia é chamada por briga entre mãe e filha em colégio de Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Conselho Tutelar para um colégio na Av. Souza Naves, em Ivaiporã, em atendimento a um caso de vias de fato entre uma mãe e uma aluna. A situação foi registrada pela PM na terça-feira (24), por volta das 12h30.

No local a equipe policial conversou com a pedagoga, ela relatou que a confusão teve início quando uma mãe visitou a escola para conversar com sua filha.

Durante o diálogo, a mãe acusou a menina de ter se apropriado de R$ 400,00 dela. A filha respondeu com insultos à acusação, desencadeando a vias de fato entre as duas.

Quando a pedagoga interveio, foi acertada acidentalmente com um tapa desferido pela mãe. A mãe deixou o local antes da chegada da polícia e do Conselho Tutelar.

