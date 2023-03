Polícia é chamada após briga entre alunos em escola municipal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde de terça-feira (21), para uma escola municipal de Rosário do Ivaí, após uma briga entre um adolescente de 14 anos e uma criança de 10 anos.

continua após publicidade .

No local, no conjunto habitacional Frederico, os policiais fizeram contato com a diretora, ela relatou que houve o desentendimento, e que o adolescente teria quebrado o vidro da sala de aula onde estuda.

- LEIA MAIS: Dois jovens ficam feridos em colisão entre carro e moto em Ivaiporã

continua após publicidade .

O menor então teria pegado os estilhaços de vidro e teria o ameaçado, bem como provocado medo nos demais alunos da classe. Após esses fatos a professora que se encontrava na sala o advertiu e ele saiu tomando rumo ignorado pulando o muro da escola.

Perguntado ao adolescente qual seria o motivo da briga, ele disse que seria por causa de uma aposta entre ambos.

A ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar, bem como pela secretária municipal de educação. Sendo todas orientadas pelos policiais dos procedimentos a serem adotados.

Siga o TNOnline no Google News