Polícia é chamada após aluno desrespeitar professora na região

A professora chamou a atenção do aluno que passou a desacatá-la

A Polícia Militar (PM) de Lunardelli foi chamada na noite de terça-feira (24) através do 190, para o Colégio Geremia Lunardelli para uma ocorrência de desacato.

No colégio, a professora relatou que estava aplicando um simulado em sala de aula, quando um estudante de 16 anos perturbou a aula. Sendo então chamada a atenção, o adolescente passou a desrespeitá-la e proferir palavras de baixo calão e dizendo que “nenhuma mulher o expulsaria”.

A professora, então, acionou o Conselho Tutelar e os avós do aluno, sem, no entanto, formalizar a queixa e optou por resolver a situação no local, buscando uma resolução sem recorrer às medidas legais.

O menor ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar para as medidas preventivas.

