Polícia é acionada após briga entre mulheres em bar de Ivaiporã

Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de sábado (26), para atender uma ocorrência de briga entre duas mulheres na Vila Santa Maria, em Ivaiporã. A situação foi registrada em um bar por volta das 20h40.

Chegando ao local, o proprietário do bar confirmou que realmente havia acontecido as vias de fato no entanto elas já haviam se evadido.

Duas esquinas para frente do bar, os policiais foram informados de que uma das mulheres envolvidas estava desmaiada. A equipe acionou o Samu para socorrer a vítima, mas ela recusou o atendimento médico.

No momento em que a equipe estava saindo do local, compareceu a segunda mulher, que se identificou como vítima das agressões.

Nesse momento, a suposta autora das agressões tentou empurrá-la contra a viatura, demonstrando a intenção de continuar a briga. Os policiais interviram rapidamente controlando a situação.

Ambas foram conduzidas até a 6ª CIPM para confecção do termo circunstanciado

