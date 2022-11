Polícia desmantela ponto de tráfico de drogas em Ivaiporã

Da Redação

Drogas e dinheiro foram apreendidos no ponto de drogas, na rua Cristo Redentor

A Polícia Militar de Ivaiporã fez a prisão de dois homens, no início da noite desta segunda-feira (21), depois de receber novas denúncias anônimas informando sobre movimentação suspeita num conhecido ponto de tráfico de drogas na cidade.



A equipe Rotam, da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, realizou diligências no local após novas denúncias de movimentação suspeita na área, com repetidos casos de tráfico de drogas. As denúncias davam conta que o traficante usava um trilho, ao lado da casa, para ter acesso a uma área de mata, onde parecia esconder as drogas, uma vez que fazia o percurso diversas vezes durante o dia.

Ao chegar no endereço, os policiais encontraram um homem no momento em que ele saia da mata, pelo trilho citado nas denúncias. O homem ainda tentou retornar ao mato, mas foi abordado pela equipe. Ele tinha R$ 237 em notas trocadas no bolso da bermuda. No quintal da casa, um segundo homem foi abordado, com R$ 90 trocados, na capinha do celular.

Ao realizar buscas na área de mata pelo trilho, a equipe localizou uma carcaça de aparelho de TV e, escondida nela, uma sacola com 102 gramas de maconha. No quintal, os PMs ainda encontraram uma outra bucha, com 5,3 gramas da droga.

Os dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes. O homem preso no quintal disse que morava na casa há pouco mais de um mês e o outro disse estar morando ali há três meses. O serviço de inteligência da Polícia Militar havia recebido informações sobre atividades suspeitas no local desde outubro. As denúncias também apontavam para características pessoas que coincidem com a dos homens presos, que foram encaminhados à Polícia Civil.

