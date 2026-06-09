Polícia descarta choque elétrico e conclui investigação sobre morte de jovem em Marumbi

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) concluiu o inquérito sobre a morte de uma jovem de 23 anos, ocorrida durante uma festa em Marumbi, na madrugada do dia 5 de abril de 2026. De acordo com a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, responsável pelo caso, as investigações apontaram que não há elementos técnicos que comprovem a suspeita inicial de homicídio culposo ou que atribuam responsabilidade criminal a qualquer envolvido. Com a conclusão dos trabalhos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

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A principal linha de investigação logo após a fatalidade indicava que a vítima teria sofrido uma descarga elétrica perto da estrutura de som do evento. Para esclarecer as circunstâncias do óbito, os policiais colheram depoimentos de testemunhas, ouviram os responsáveis pelo local e pela sonorização, analisaram fotos e vídeos, além de checarem os documentos administrativos do estabelecimento. A Polícia Científica do Paraná realizou perícia técnica no local e exames como necropsia, anatomopatológico e toxicológico.

Os laudos periciais revelaram que não foi possível confirmar a ocorrência de eletrocussão, uma vez que não foram identificadas falhas nas instalações elétricas ou nos equipamentos utilizados na festividade. As diligências também constataram que o estabelecimento operava com a documentação regularizada perante os órgãos competentes e não possuía histórico de problemas com descargas elétricas.