Polícia deflagra operação em Ivaiporã contra o tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PCPR) realizaram a Operação Cooperação para combater o tráfico de drogas em Ivaiporã. A ação resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de drogas e dinheiro.

As equipes da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) e da 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. A operação contou com o apoio da P2, ROTAM, RPA, Patrulha Rural e dos canis do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM) e da 7ª CIPM.

Durante as buscas, os agentes apreenderam 44 gramas de crack, 9 gramas de cocaína e R$ 6.280,00 em dinheiro. Além disso, diversos objetos de procedência duvidosa foram recolhidos para investigação.

A PM reforça a importância da colaboração da população e incentiva denúncias anônimas pelo telefone (43) 98862-7120 (WhatsApp).

A 6ª CIPM afirma que continuará atuando de forma conjunta com outras instituições para desarticular organizações criminosas e garantir mais segurança à comunidade.





Foto por - Divulgação/PMPR Operação ocorreu nesta quinta-feira

