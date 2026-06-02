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TRÁFICO

Polícia de Jandaia do Sul apreende cocaína e balança de precisão em imóvel abandonado

Local no centro da cidade funcionava como base para o tráfico de entorpecentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 15:07:02 Editado em 02.06.2026, 15:06:56
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Polícia de Jandaia do Sul apreende cocaína e balança de precisão em imóvel abandonado
Autor Endereço servia para armazenamento e fracionamento de drogas - Foto: Divulgação PC-PR

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) apreendeu porções de cocaína e uma balança de precisão em um imóvel abandonado no centro de Jandaia do Sul, na noite de segunda-feira (1º). O local, segundo investigação do setor de inteligência da corporação, funcionava como uma base estratégica para o armazenamento, preparo e fracionamento de entorpecentes destinados ao tráfico na região.

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A operação foi deflagrada pela Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul a partir de informações prévias que motivaram um monitoramento policial nos arredores do endereço suspeito. Durante a campana, as equipes flagraram um homem entrando e saindo rapidamente do imóvel. Ao perceber a movimentação e a aproximação dos agentes, o indivíduo conseguiu fugir em um veículo, o que impossibilitou a abordagem imediata.

Após a fuga, os policiais entraram na residência denunciada e localizaram cerca de 25 gramas da substância análoga à cocaína, junto com o equipamento de pesagem frequentemente utilizado para o comércio ilegal. Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária e para a perícia técnica.

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As investigações agora seguem em andamento com o objetivo de identificar o suspeito que fugiu do local, bem como outros possíveis responsáveis pela administração do ponto de tráfico. Para avançar neste e em outros casos, a Polícia Civil reforça a importância do apoio da população, ressaltando que denúncias sobre crimes podem ser repassadas de forma totalmente anônima por meio dos canais oficiais de atendimento da instituição.

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