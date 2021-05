Polícia de Faxinal detém 27 por descumprirem lockdown; Vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Civil de Faxinal realiza neste final de semana a Operação Lockdown e já divulga a prisão de uma pessoa em flagrante e o encaminhamento de outras 26, por desrespeito e descumprimento ao decreto da pandemia.

Segundo o delegado Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, titular da Delegacia de Polícia de Faxinal, o resultado parcial refere-se às ações da sexta-feira (28) e o sábado no fim da tarde.

O delegado tem apoio de mais onze agentes com a Polícia Civil, para a fiscalização no município.

Nesta sexta-feira (28), a Prefeitura de Faxinal confirmou que estará com barreiras na entrada da cidade neste final de semana. O prefeito Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo, a Polícia Militar (PM) e Polícia Civil realizaram uma reunião para definir as novas medidas para conter a propagação da Covid-19 no município, que atingiu índices alarmantes nas taxas de positividade e transmissibilidade de coronavírus nas últimas semanas.

Foto por Reprodução

Um Lockdown foi determinado no município, em três finais de semana, nos sábados e domingos: 29 e 30, 5 e 6 de junho e 12 e 13 de junho.

A Operação Lockdown deve continuar para garantir o cumprimento do decreto estadual que instituiu toque de recolher no Paraná das 20h às 5h da manhã e impôs restrições para evitar aglomerações pelo avanço da pandemia.

Veja: