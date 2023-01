Polícia de Califórnia recupera veículo furtado em Curitiba

Da Redação

Ladrão disse que abandonou o veículo na rodoviária de Califórnia

Um veículo furtado em Curitiba foi recuperado na cidade de Califórnia, no Vale do Ivaí, na madrugada deste sábado, 07.

De acordo com o boletim de ocorrências, um homem teria chamado a equipe policial dizendo que teve seu veículo Polo de cor preta, furtado na cidade de Curitiba, e que nesta data teria conseguido localizar o autor do furto e conversar com ele. Ele disse que abandonou o veículo na rodoviária de Califórnia e deixou a chave no pneu.

De posse dessas informações, a equipe policial foi até o local e confirmou a informação. O veículo foi apreendido e encaminhado até a Delegacia de Marilândia do Sul.

