Polícia cumpre mandados e prende suspeitos de homicídio em Ivaiporã

Em um dos endereços foi encontrada a roupa usada pelo executor no dia crime

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), através da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, cumpriu mandado de prisão temporária na manhã desta sexta-feira (8) contra dois suspeitos de homicídio em Ivaiporã.

continua após publicidade

O crime ocorreu em 24 de agosto, em frente ao salão paroquial da Igreja Santíssima Mãe de Deus. A vítima Ewerton Machado da Silva, 33 anos, trabalhava na reforma do salão paroquial, e foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo e morreu no local.

- LEIA MAIS: Embriagado e armado com faca, homem ameaça matar esposa em Ivaiporã

continua após publicidade

Após divulgação das imagens do crime, populares procuraram a polícia para fornecer informações que ajudaram a esclarecer o caso.

Em um dos endereços foi encontrada a roupa usada pelo executor no dia crime, o que reforça os envolvimentos dos investigados no caso.

A operação que visava o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contou com o apoio da Polícia Militar (ROTAM e Patrulha Rural) e do Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil (NOC – Maringá).

Os investigados foram encaminhados ao DEPEN de Ivaiporã e se encontram à disposição da justiça.