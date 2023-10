Polícia Civil suspeita de feminicídio de mulher de 37 anos em Ivaiporã

A 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, de Ivaiporã (PR), abriu inquérito policial para investigar a morte de uma mulher na noite de domingo (22). A princípio, a linha inicial de investigação é de feminicídio.



A vítima Marcia Regina Sanches, de 37 anos, foi encontrada caída com ferimentos de arma branca na Rua Olavo Bilac. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital. O marido, que não foi localizado, é suspeito do crime. Veja vídeo com o delegado abaixo

Quando a mulher foi encontrada, ela portava apenas a carteira de habilitação. O carro da vítima foi localizado pela Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (23) abandonado na estrada do Distrito de Jacutinga. A Polícia Civil acionou a perícia para investigar vestígios no interior do veículo

De acordo com o delegado Erlon Ribeiro da Silva, a vítima vinha de um histórico de relação conturbada com o companheiro, que já tem registro criminal em outras cidades relativas a tráfico de drogas.

"Inclusive, (ele responde por) um outro feminicídio na região de Piraquara. As informações ainda são preliminares, não confirmadas, estamos em campo, primeiro para identificar o local onde ocorreu os fatos”, relatou o delegado. As investigações seguem no sentido de confirmar a autoria e localizar o autor.

Veja vídeo divulgado pelo delegado sobre o caso

