Polícia Civil resgata mulher em cárcere privado em Ivaiporã e prende suspeito por estupro

Vítima foi localizada na tarde desta sexta-feira, após familiares registrarem o desaparecimento desde a quinta-feira

A Polícia Civil resgatou uma mulher que era mantida em cárcere privado em Ivaiporã, na tarde desta sexta-feira (26). A ação ocorreu depois que familiares comunicaram o desaparecimento da vítima. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de cometer estupro, cárcere privado e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Segundo a 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, o caso começou quando o pai da vítima procurou a delegacia para informar que a filha havia saído de casa na tarde de quinta-feira (25) e não retornou. Desde então, ela não manteve mais contato com a família.

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Durante o registro da ocorrência, o familiar também relatou que uma testemunha afirmou ter visto a mulher sendo agredida pelo suspeito na noite anterior. Com essas informações, os policiais iniciaram diligências para localizar a vítima.

A equipe foi até a residência do investigado. No imóvel, os agentes encontraram o homem sem roupas. Ao ser questionada discretamente sobre a possibilidade de estar sofrendo violência, a mulher confirmou a situação apenas com um gesto de cabeça.

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Após a confirmação, os policiais retiraram a vítima do local e encaminharam os envolvidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

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Em depoimento, a mulher afirmou que permaneceu impedida de deixar a residência desde a noite anterior. Ela também declarou que foi forçada a manter relações sexuais contra a própria vontade.

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O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de cárcere privado, estupro e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil prossegue com a investigação do caso.