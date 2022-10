Polícia Civil recupera celular roubado e prende ladrão em Faxinal

Da Redação

A a vítima foi agredida com socos no rosto e teve o celular levado

Na manhã deste sábado (15) a Polícia Civil de Faxinal, que tem o comando do Dr. Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, conseguiu recuperar e prender um homem acusado de roubar o celular de uma mulher.

Após tomar conhecimento do roubo, onde a vítima uma mulher foi agredida com socos no rosto ficando com lesão e que o autor roubou um aparelho celular LG modelo K10 preto.

Os policiais saíram em diligências e no início da manhã localizaram o suspeito em sua residência de posse o aparelho roubado.

Ele recebeu voz e prisão pelo crime roubo e foi conduzido para 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil (53ª DRP) , onde foi autuado em flagrante.

A vítima reconheceu o telefone e o autor e teve seu bem restituído.

Mandado judicial (outra ocorrência)

Ainda neste sábado, no inicio da tarde, policiais da 53ª DRP cumpriram mandado de prisão civil, expedido pela Vara da Família de Assis SP.

O autor foi localizado e encaminhado para a Delegacia de Faxinal, e posteriormente entregue ao Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen/PR), onde ficou a disposição do Poder Judiciário.

fonte: Reprodução O homem foi entregue ao Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen/PR), onde ficou a disposição do Poder Judiciário

